Polen: Kaczyńskis präsidialer Erfüllungsgehilfe fällt aus der Rolle

Wien/Warschau. War es ein Betriebsunfall, der Beginn eines Emanzipationsprozessen, oder gar göttliche Intervention? Diese Frage stellten sich am gestrigen Montag wohl viele Polen, nachdem Staatsoberhaupt Andrzej Duda überraschend sein präsidiales Veto gegen Teile der von der nationalpopulistischen Regierungspartei PiS („Recht und Gerechtigkeit“) durchs Parlament gepeitschte Justizreform einlegte. Zwei der insgesamt drei Gesetze, die vergangene Woche das Parlament passiert hatten, werden damit zur Überarbeitung in den Sejm (also das Unterhaus) zurückgeschickt. „Die Änderungen müssen so erfolgen, dass Gesellschaft und Staat nicht gespalten werden“, sagte Duda gestern – ein indirekter Verweis auf die seit Tagen anhaltenden Proteste gegen die Reform.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.07.2017)