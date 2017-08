„Internetkonzerne machen Politik zur Privatsache"

Die Presse: Ich möchte unser Gespräch mit einem Zitat beginnen: „Werbefinanzierte Suchmaschinen werden ihrer Natur nach stets den Werbern zuneigen und nicht den Bedürfnissen der Verbraucher.“ Wissen Sie, wer das sagte?



Margrethe Vestager: Nein. Das könnte von beiden Seiten stammen: von jemandem, der damit sein Einkommen bestreitet, und von jemandem, der Verbraucher ermächtigen möchte, die Kontrolle über ihre Einkäufe zu bewahren. Es könnte also von meinen Kollegen hier stammen. Oder von einem der Google-Vorstandschefs.



Letzteres. Larry Page und Sergey Brin, die Gründer von Google, haben das 1998 geschrieben. Mittlerweile haben sie ihre Ansicht ins Gegenteil gewendet. Wenn man sieht, wie schnell sich der Wind in Silicon Valley dreht: Wie können Sie in der Kommission, die allein auf Basis des Rechts agiert, Schritt halten?

