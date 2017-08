Bohuslav Sobotka: „Wir wollen nicht mehr Muslime in Tschechien“

Die Presse: Für Außenstehende ist es erstaunlich, dass Ihr Staatspräsident, Miloš Zeman, Ihnen nicht nur öffentlich das Charisma eines Gurkenglases bescheinigte, sondern Sie auch als Schwein bezeichnete, weil Sie Ende Mai Finanzminister Andrej Babiš, den Chef der ANO-Partei, so knapp vor der Wahl am 20. Oktober wegen einer Steueraffäre feuerten. Was sagt uns das über die politische Kultur in Tschechien?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.08.2017)