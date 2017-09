Durchbruch für Behindertenrechte

Im Schatten des Rummels um die jährliche Rede von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zur Lage der Union hat das Europaparlament am Donnerstag fast unbemerkt einen Beschluss von Bedeutung für das tägliche Leben von Millionen behinderter und älterer Menschen gefällt. Mit 537 zu zwölf Stimmen (bei 89 Enthaltungen) beschlossen die Parlamentarier ihren Entwurf für den European Accessibility Act, also ein EU-Gesetz zur Barrierefreiheit.

Barrierefreiheit bedeutet, dass Produkte und Dienstleistungen von Menschen mit Behinderungen mehr oder weniger genau so verwendet werden können wie von Nichtbehinderten. In einer Gesellschaft, deren Durchschnittsalter steigt, ist das eine wesentliche Frage. Im Jahr 2020, also demnächst, soll es nach Berechnungen der Europäischen Kommission rund 120 Millionen Europäer geben, die körperlich zumindest geringfügig beeinträchtigt sind.

Sorge für allzu hohen Umbaukosten

Vor mehr als zwei Jahren legte die Kommission daher den Entwurf der gegenständliche Richtlinie vor, doch die Arbeit an der darauf fußenden Version des Parlaments stockte lange. Der dänische Liberale Morten Løkkegaard, der im Binnenmarktausschuss federführend für dessen Verfassung zuständig war, musste sich von Behindertenverbänden die Kritik gefallen lassen, den Bedenken der Industrie- und Gemeindelobbies, die vor untragbaren Kosten warnen, zu stark nachzugeben.

Denn der Gesetzesentwurf sieht vor, dass so gut wie jedes Gerät, über das man etwas bezahlt, bucht oder sich informiert, barrierefrei benutzbar ist: vom Bankomaten über das Fernsehgerät bis zum Fahrkartenautomaten am Bahnhof oder der Maschine zum eigenständigen Check-In am Flughafen. Binnen zwei Jahren nach Inkrafttreten der Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten sie umsetzen; binnen sechs Jahren müssen die Maßnahmen zur Erreichung der Barrierefreiheit ergriffen worden sein.

Hürden für Handel mit Geräten beseitigen

Die Kommission war dabei in erster Linie von der Sorge getrieben, dass die bestehenden unterschiedlichen Vorschriften für Barrierefreiheit in den einzelnen Mitgliedstaaten den Handel und damit die Verbreitung solcher Produkte und Dienste behinderten. "Anbieter, die

grenzüberschreitend tätig sind, müssen zusätzliche Produktionskosten auf sich nehmen, um die unterschiedlichen Barrierefreiheitsanforderungen zu erfüllen. Der Wettbewerb, die Wettbewerbsfähigkeit und das wirtschaftliche Wachstum werden behindert", hielt die Kommission in ihren erläutenden Bemerkungen fest.

Der Text, auf den sich die Parlamentarier nach einigem Tauziehen bis knapp vor der Abstimmung einigten, sieht vor, dass die Barrierefreiheit bei der Neuerrichtung oder Kernsanierung von Gebäuden zu berücksichtigen ist. "Sämtliche bestehende Gebäude umzubauen wäre unrealistisch gewesen", sagte Othmar Karas, Chef der ÖVP-Delegation im Parlament, zur "Presse".

Keine neuen Pflichten für Kleinstbetriebe

Zudem sind Kleinstunternehmen, also solche mit weniger als zehn Mitarbeitern, von der Anwendung der Richtlinie ausgenommen. Kleine und mittelgroße Betriebe können Ausnahmen wegen Unzumutbarkeit erwirken. Dort, wo ein Mitgliedstaat bereits eine Vorschrift zur Durchsetzung der Barrierefreiheit erwirkt hat, zwingt ihm die Richtlinie kein weiteres Tun auf. Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge und der Entscheidung über die Ausschüttung von Mitteln aus den Struktur- und Kohäsionsfonds der EU sollen diese Vorschriften verpflichtend werden.

"Es gibt zum Beispiel zwischen Schweden und Bulgarien enorme Unterschiede", sagte Karas. "Darum ist es wichtig, die Mindeststandards in Europa zu erhöhen. Dabei geht es darum, die Balance zwischem dem Sinnvollen und dem theoretisch Machbaren zu finden."

Industrielobby unzufrieden

Auch der SPÖ-Mandatar Josef Weidenholzer, der dem zuständigen Binnenmarktausschuss angehört, begrüßt den erzielten Kompromiss. Seine Fraktion hatte gegen den Widerstand der Konservativen und Liberalen "durchgesetzt, dass Produkte und Dienstleistungen, die behindertengerecht sind, auch klar als solche gekennzeichnet werden", erklärte er.

Wann dieses Gesetz in Kraft tritt und somit den Handlungsspielraum für Behinderte und Ältere im Alltagsleben erhöht, ist offen. Gemeinsam mit dem Parlament ist der Rat, also das Gremium der nationalen Regierungen, für den Beschluss zuständig. Doch sei man noch weit davon entfernt, eine eigene Position für die Verhandlungen mit dem Parlament zu formulieren, hieß es am Donnerstagnachmittag auf Anfrage der "Presse" aus dem Sekretariat des Rates.

"Die ausstehenden Verhandlungen mit dem Rat werden aber noch schwieriger, da die Mitgliedsstaaten versuchen werden, die Richtlinie wieder weiter zu verwässern", warnte Weidenholzer. Die Reaktion von Business Europe, dem wichtigsten Lobbyverband der europäischen Wirtschaftstreibenden, scheint ihn zu bestätigen. "Wir sind vor allem über die Änderungen betreffend die öffentliche Auftragsvergabe und die Anforderungen an die Barrierefreiheit in den Annexen besorgt", heißt es dort. "Wir fordern den Rat auf, in diesem Bereichen weitere Verbesserungen zu machen."