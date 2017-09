Ungarn versucht neuen, trickreichen Ausweg aus der Flüchtlingsquote

Der ungarische Justizminister, László Trócsányi, will das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Flüchtlingsquote nicht umsetzen. Im Gespräch mit der „Presse“ sagte er, das Urteil enthalte eine Formulierung die dahingehend ausgelegt werden könne, dass der Quotenbeschluss gar nicht mehr umgesetzt werden muss. Die Richter hätten nämlich in ihrem Urteilsspruch unterstrichen, „dass die zweijährige Übergangszeit für die Umsetzung des Beschlusses am 26. September abläuft“, sagte Trócsányi.

