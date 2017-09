Deutschland wählt - Angela Merkel vor der vierten Amtszeit

In Deutschland hat die Bundestagswahl begonnen. Rund 61,5 Millionen Stimmberechtigte sind aufgerufen, über die Zusammensetzung des Parlaments zu entscheiden. Der neue Bundestag wählt dann den Regierungschef (Bundeskanzler).

Die seit zwölf Jahren regierende Bundeskanzlerin Angela Merkel bewirbt sich als Spitzenkandidatin von Christdemokraten und bayerischen Christsozialen (CDU/CSU) um eine vierte Amtszeit. Nach allen Umfragen würden diese trotz deutlicher Stimmenverluste mit 34 bis 36 Prozent wieder die mit Abstand stärkste Fraktion stellen.

Die Sozialdemokraten mit SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz lagen mit 21 bis 22 Prozent weit abgeschlagen auf Platz zwei. Drittstärkste Kraft könnte nach manchen Umfragen die rechtspopulistische AfD (Alternative für Deutschland) mit deutlich mehr als zehn Prozent der Stimmen werden. Die 2013 von Eurokritikern gegründete Partei war bei der Wahl vor vier Jahren noch an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert.

Aussichten auf Platz drei haben aber auch die Partei Die Linke und die FDP (Liberale), die nach vierjähriger Abwesenheit ins nationale Parlament zurückkehren dürfte. Kleinste Fraktion würden die Grünen, deren Verbleib im Parlament nach den Umfragen aber ebenfalls sicher scheint.

Da auch die CDU/CSU von einer absoluten Mehrheit weit entfernt ist, wird Merkel zum Weiterregieren einen oder mehrere Koalitionspartner benötigen. Die vergangenen vier Jahren regierte sie in einer Großen Koalition mit der SPD. Ob sich die beiden Kontrahenten noch einmal zusammenfinden werden, ist unwahrscheinlich, wenn auch nicht ausgeschlossen.

Der traditionelle Bündnispartner der Christdemokraten sind die Liberalen, doch ergaben die meisten Umfragen auch für diese Wahl keine Mehrheit für "Schwarz-Gelb" (CDU/CSU-FDP). Denkbar wäre daher auch ein schwarz-gelb-grünes Bündnis ("Jamaika"-Koalition).

Erste Hochrechnung um 18 Uhr

Mit ersten Prognosen zum Wahlausgang wird mit Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr gerechnet. Das vorläufige Endergebnis dürfte erst nach Mitternacht vorliegen. Der neue Bundestag muss sich binnen 30 Tagen konstituieren. Mögliche Koalitionsverhandlungen dürften aber deutlich länger dauern. Erst nach deren Abschluss stünde im Bundestag die Kanzlerwahl an.

Im Wahlkampf hatte Merkels Herausforderer Schulz versucht, mit dem Thema soziale Gerechtigkeit zu punkten. Kanzlerin Merkel, die bei Kundgebungen vor allem im Osten Deutschlands häufig von rechten Gegendemonstranten ausgepfiffen wurde, warb für die Fortsetzung ihrer Politik. Sollte sie bis 2021 weiterregieren, würde sie mit 16 Regierungsjahren mit Helmut Kohl (1982-1998) gleichziehen, dem bisher am längsten regierenden Kanzler der Bundesrepublik Deutschland.

Schulz und der Grüne-Spitzenkandidat Cem Özdemir stimmten am Sonntagvormittag bereits ab. Merkel will dies am frühen Nachmittag tun. Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rief in der "Bild am Sonntag" alle Deutschen auf, wählen zu gehen. "Wahlrecht ist Bürgerrecht. Für mich ist es in einer Demokratie vornehmste Bürgerpflicht. Gehen sie zur Wahl", schrieb er. Es gehe um viel. "Wenn sie wählen, geht es um das, was Ihnen wichtig ist. Wenn sie nicht wählen, entscheiden andere", mahnte Steinmeier.

"Das ist die entscheidende Stimme"

Schulz stimmte in seiner Heimatstadt Würselen kurz nach 10.00 Uhr ab. Hand in Hand mit seiner Ehefrau Inge betrat er das Wahllokal und begrüßte die Wahlhelfer mit Handschlag. "Mir geht es gut", sagte der ehemalige Präsident des Europaparlaments zu den wartenden Journalisten. Nervös sei er nicht, versicherte er. "Das ist die entscheidende Stimme", sagte er nach Angaben eines AFP-Reporters, als er den Stimmzettel in die Wahlurne warf. Der Kanzlerkandidat erschien im dunklen Anzug mit weißem Hemd und roter Krawatte, der Farbe der SPD. Für die Fotografen musste Schulz vor der Urne posieren. "Ich wähle auch zweimal", scherzte er.

Wahlberechtigt sind rund 61,5 Millionen Deutsche. Sie können unter landesweit 42 Parteien und 4.828 Bewerbern auswählen. Gewählt wird in 299 Wahlkreisen. Den Umfragen nach dürften künftig sechs statt zuletzt vier Fraktionen im Bundestag vertreten sein. Die Zahl der Abgeordneten könnte laut Schätzungen des Politologen Joachim Behnke von 630 auf bis zu etwa 700 steigen und wäre damit so groß wie nie zuvor (bisheriger Rekord: 672 Abgeordnete nach der Wahl 1994). "Keine andere Demokratie der Welt hätte dann so viele Sitze im Parlament", sagte Behnke der Deutschen Presse-Agentur.

Die Zahl ist aufgrund des Wahlsystems variabel, wobei regulär 598 Abgeordnete vorgesehen sind, zu denen aber etliche hinzukommen können. Schon nach der Wahl 2013 hatte Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) die Größe des Parlaments kritisiert. Eine effiziente Arbeit sei bei zu vielen Abgeordneten nicht mehr gewährleistet. Immer wieder brachte Lammert eine Obergrenze ins Spiel - allerdings vergeblich.

In Berlin sind die Bürger zudem zu einem Volksentscheid über die Offenhaltung des Flughafens Tegel aufgerufen. Der rot-rot-grüne Senat lehnt dies unter Verweis auf den - noch immer im Bau befindlichen - Großflughafen BER ab. Ein Ja im Volksentscheid bedeutet aber nicht, dass der Wählerwille umgesetzt werden muss.

