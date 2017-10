Ungarn nimmt mehr Flüchtlinge auf

Im Mai sagte Ungarns Justizminister László Trócsányi dieser Zeitung, sein Land habe in den ersten drei Monaten des Jahres 93 Asylsuchenden „internationalen Schutz“ gewährt, also Bleiberecht in Ungarn.Das entsprach 31 Menschen pro Monat und lag etwas unter dem in Ungarn üblichen Jahresdurchschnitt von 400 bis 500 akzeptierten Asylwerbern. Das Land hat schon immer nur wenige Flüchtlinge aufgenommen, diese aber in der Regel mit mehr Rechten ausgestattet als in anderen europäischen Ländern.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.10.2017)