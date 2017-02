Chef der israelischen Weltraumagentur: "Gerüchte sind immer nett"

Man möchte wissen, was die eigenartig schlammfarbenen Augen des graumelierten Mannes aus Israel schon gesehen haben. Er heißt Avigdor "Avi" Blasberger, geboren 1954, hat österreich-ungarischen Hintergrund (die Eltern kamen aus Ungarn) und erzählt der "Presse" in der Wiener UNO-City, dass er gern Fahrrad fahre, auch über weite Strecken: Vom Bodensee zum Genfersee etwa, ja sogar noch viel weiter, da war einmal eine Tour von Nantes an der französischen Atlantikküste bis Budapest.

Wert zu wissen: Das ist ein premium-Artikel. Erfahren Sie mehr ... Das ist drin: 8 Minuten

1576 Wörter

3 Bilder Wollen Sie weiterlesen? Bitte registrieren Sie sich, um „Die Presse“-premium kostenlos zu testen. Jetzt registrieren oder, falls Sie schon einen "Presse"-Account haben Jetzt anmelden