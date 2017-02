Aus eingewachsenem Haar wurde 59 Kilo schwerer Tumor

Ein Chirurg in den USA hat einem Patienten einen 59 Kilo schweren Tumor entfernt. Nach der Operation in der vergangenen Woche sei der Mann auf dem Wege der Besserung, teilte eine Sprecherin des Krankenhauses von Bakersfield in Kalifornien am Dienstag mit. Der 57-Jährige Roger Logan aus Mississipi habe den Riesen-Tumor schätzungsweise seit 15 Jahren am Unterleib gehabt, erklärte sein Chirurg Vipul Dev.

Der Patient selbst sagte der Zeitung "Bakersfield Californian", andere Ärzte hätten ihm gesagt: "Sie sind einfach fett, das ist einfach Fett." Dem Chirurgen zufolge hat sich vermutlich ein eingewachsenes Haar stark entzündet und zu dem Tumor entwickelt. Der 57-Jährige macht inzwischen seine ersten Schritte. Es sei bereits die dritte Operation dieser Art in drei Jahren im Dignity Health Memorial Hospital, sagte Dev.

Für Logan beginnt nun ein neues Leben, wie er US-Medien erzählt. "Normalerweise saß ich und er (der Tumor, Anm.) würde auf dem Boden liegen". Seinen Sessel verließ er seit Jahren kaum mehr. Die nicht richtige Diagnose seines Arztes hatte ihn wütend gemacht, sogar in den Hungerstreik soll Logan getreten sein, um der wahren Ursache seiner Körpermasse auf den Grund zu gehen. Möglich gemacht hatte die Spezialoperation, für die Logans Frau Kitty im Internet mittels Crowdfunding Geld gesammelt hatte.

