Blutige Machtspiele im Kim-Clan

Kuala Lumpur/ Wien.Die Frau habe Kim Jong-nam das feuchte Tuch ins Gesicht gedrückt, als er in Kuala Lumpur gerade seinen Flug nach Macao einchecken wollte. Der Stoff sei in Gift getränkt gewesen. So lautet die eine Version. Andere Zeugen berichteten von einem tödlichen Spray als Mordwaffe, auch von giftigen Nadeln war die Rede: Fieberhaft versuchte die malaysische Polizei am Mittwoch, die Puzzlestücke des Spionage-Krimis zusammenzusetzen, der den im Exil lebenden, „wilden Halbbruder“ von Nordkoreas Diktator Kim Jong-un zum Hauptprotagonisten hat.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.02.2017)