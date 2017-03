Mutmaßlicher Kindermörder weiterhin unauffindbar

Trotz des Einsatzes von Polizeihubschraubern, Spürhunden und eines Großaufgebots von Polizisten ist die fieberhafte Suche nach dem mutmaßlichen Mörder des neunjährigen Jaden auch am Donnerstag bisher erfolglos geblieben. Durchsuchungen an mehreren Orten führten die Ermittler nicht auf die erhoffte heiße Spur zu dem 19-jährigen Marcel H., wie die Polizei in Dortmund mitteilte.

"Aber die Fahndung läuft bundesweit weiter", sagte ein Polizeisprecher drei Tage nach dem Mord an einem Neunjährigen in Herne, der dem 19-jährigen H. zur Last gelegt wird. "Wir wollen den Fahndungsdruck auf den mutmaßlichen Täter aufrechterhalten." Es gingen weiterhin eine Vielzahl von Hinweisen aus ganz Deutschland zum möglichen Aufenthaltsort des Gesuchten ein, fügte der Sprecher hinzu.

Nach entsprechenden Tipps aus der Bevölkerung rückte die Polizei am Donnerstag unter anderem in Mönchengladbach und im Siegerland zu Großeinsätzen aus. In Mönchengladbach-Neuwerk durchkämmten Beamte ein Krankenhaus, in dessen Umfeld H. gesehen worden sein soll. Die Zeugenbeobachtung bestätigte sich jedoch nicht.

Der als Einzelgänger geltende H. steht im dringenden Verdacht, den neunjährigen Buben am Montagabend im Keller eines Reihenhauses in Herne erstochen zu haben. Anschließend verlor sich die Spur des 19-Jährigen, der sich mit seiner Tat im sogenannten Darknet gebrüstet haben soll. Nach der Bluttat soll er Suizidabsichten angedeutet haben.

Ermittler suchen auch Hund

Nach neuen Erkenntnissen der Ermittler verletzte sich H. bei der Bluttat an der rechten Hand. Die Polizei hofft nun auf Hinweise, ob sich der Tatverdächtige am Montagabend oder am Dienstag womöglich in einem Krankenhaus, einer Apotheke oder bei einem Arzt wegen dieser Handverletzung behandeln ließ.

Die Ermittler veröffentlichten am Donnerstag zudem das Foto eines Hunds und baten um nähere Angaben zu dem Tier beziehungsweise zu dessen Besitzer. Das Hundefoto wurde womöglich von H. auf seiner Flucht aufgenommen.

Zudem prüfte die Polizei, ob eine unterdessen aufgetauchte Audiobotschaft von dem mutmaßlichen Täter stammt. In der Tondatei werden Eindrücke des Täters nach dem Mord geschildert. Unklar war aber zunächst, ob sie tatsächlich von H. stammt.

Weiterhin nicht abschließend geklärt war auch die Herkunft eines bereits am Dienstag veröffentlichten Chats, wonach der Gesuchte nach der Tötung des Neunjährigen eine Frau in seine Gewalt gebracht, gefoltert und getötet haben soll. Zwar gab es für ein solches zweites Verbrechen keine Anhaltspunkte, es könne aber auch nicht ausgeschlossen werden, sagte der Polizeisprecher.

