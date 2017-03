Enge Hose verriet Kokain-Schmuggler an US-Flughafen

Die Polizei hat am New Yorker Flughafen John F. Kennedy einen 28-Jährigen festgenommen, der 4,5 Kilogramm Kokain unter seiner Hose schmuggeln wollte. Der US-Bürger kam am Samstag vergangener Woche aus der Dominikanischen Republik und hatte die Drogen im geschätzten Wert von etwa 164.000 US-Dollar (147.000 Euro) an seine Beine geklebt.

Allerdings war seine Hose dadurch "ziemlich eng anliegend", wie die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde am Freitag berichtete. Als Beamte ihn untersuchten, habe der Mann nervös gewirkt. Kurz darauf fanden sie das Kokain. Der 28-Jährige kam vor ein Gericht.

(APA/dpa)