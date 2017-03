Schneesturm? "In Wisconsin nennen wir das Montag"

Mit voller Wucht hat Wintersturm "Stella" am Dienstag den Nordosten der USA getroffen. Schnee und Schneeregen gingen über weiten Teilen der Region nieder, Schulen blieben geschlossen, tausende Flüge wurden gestrichen. Der Wetterdienst bei Philadelphia warnt gar vor einem "lebensbedrohlichen Sturm". Der Schnee soll mit über 50 km/h über das Land gefegt werden. In Küstenbereichen könnte es zu Überflutungen durch den hohen Wellengang kommen.

Der nationale Wetterdienst gab eine 24-stündige Schneesturmwarnung aus, die für die Region von Connecticut bis New Jersey gilt und auch die Metropole New York einschließt. Betroffen sein dürfte aber die ganze Region von Maine im Norden bis Virginia im Süden und Ohio im Westen.

Auch Flug Wien-New York gestrichen

Bis Dienstag wurden mehr als 6800 Flüge gestrichen. Betroffen sind vor allem die Flughäfen von New York, Boston, Baltimore, Washington und Philadelphia, wie der Flugdienst FlightAware mitteilte. Auch der AUA-Flug von Wien nach New York mit Ankunft am JFK-Airport musste am Dienstag entfallen. Als Konsequenz findet auch der Rückflug mit Planankunft in Wien am Mittwoch nicht statt. Das dürften allerdings die einzigen Flüge der AUA in die USA sein, die betroffen sind in dieser Woche.

Wegen des Sturms musste auch das erste Treffen von US-Präsident Donald Trump mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verschoben werden. In Connecticut verhängte der Gouverneur ein Reiseverbot für den gesamten Bundesstaat.

Der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio rief für die 8,4-Millionen-Einwohner-Metropole den Notstand aus - etwa ein halber Meter Neuschnee soll fallen. Unnötige Wege sollten vermieden werden, appelliert der Bürgermeister an die New Yorker, damit dei Straßen frei bleiben könnten. Die UNO gab bekannt, ihr Hauptquartier in New York am Dienstag geschlossen zu lassen. Wall-Street-Mitarbeiter wollten von zu Hause aus arbeiten. In der Hauptstadt Washington droht nach Behördenangaben ein Großteil der berühmten Kirschblüte angesichts des Kälteeinbruchs einzugehen.

Humorvolle Reaktion auf Panikmache

In sozialen Medien werden die Sturmwarnungen nicht vollkommen ernst genommen. In der Vergangenheit kam es in der Region New York öfter zu Warnungen vor Stürmen, die dann abgesehen von einigen Zentimetern Neuschnee relativ unspektakulär durch das Land fegten. Auch Bewohner kälterer US-Bundesstaaten machen sich über die massiven Warnungen lustig. "Unterdessen, hier in Wisconsin nennen wir das einfach Montag", schreibt etwa eine Nutzerin aus dem nördlicheren US-Bundesstaat. Und so wird der Sturm bzw. die Panikmache davor unter dem Stichwort #snowmageddon2017 auch fleißig durch den Kakao gezogen.

