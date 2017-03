Angreifer am Flughafen Paris-Orly erschossen

Am Pariser Flughafen Orly ist am Samstag ein Mann erschossen worden. Laut Behördenangaben entwendete er gegen 8.30 Uhr in der Halle 1 des Airports einem Soldaten die Waffe und rannte damit in ein Geschäft im Flughafengebäude. Schließlich sei der Mann von Sicherheitskräften getötet worden.

Sonst kam niemand zu Schaden. Der gesamte Flugverkehr des Airports wurde ausgesetzt, wie die zivile Luftfahrtbehörde DGAC mitteilte.

Laut Ministeriumssprecher Brandet wurde eine Sicherheitszone eingerichtet. Ein großes Polizeiaufgebot sei am Ort und Sprengstoffexperten seien im Einsatz um zu prüfen, ob der Täter Sprengstoff bei sich hatte. Wegen des Vorfalls seien zwei Terminals des Flughafens geschlossen worden, teilte die Betreibergesellschaft ADP mit. Alle Passagiere würden evakuiert.

Passagiere vor dem Flughafen Orly

Vorfall angeblich an Gates von Turkish-Airlines-Flügen

Der 54-jährige Fluggast Franck Lecam sagte AFP, er sei in der Schlange für einen Flug nach Tel Aviv gestanden, als er drei oder vier Schüsse gehört habe. Ein Sicherheitsbeamter habe ihm nach der Evakuierung gesagt, der Vorfall habe sich an den Gates 37 und 38 von Flügen von Turkish Airlines ereignet.

Der Soldat, dessen Waffe der Mann genommen hatte, gehörte den Angaben zufolge zu der Anti-Terror-Mission "Sentinelle". Frankreich wurde seit Anfang 2015 von einer Reihe islamistischer Anschläge getroffen. Bei einer Anschlagsserie in Paris wurden am 13. November 2015 130 Menschen getötet.

Der Flughafen Orly liegt südlich von Paris und ist der zweite große Airport der französischen Hauptstadt nach dem Flughafen Charles de Gaulle.

