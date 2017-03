Angriff in Flughafen Orly: "Terroristisches Motiv möglich"

In den frühen Morgenstunden am Samstag begann ein Mann bei einer Fahrzeugkontrolle in einem Vorort von Paris, mit einer Schrotpistole auf drei Polizisten zu schießen. Einer der Polizisten wurde verletzt, der Mann konnte entkommen. Während seiner Flucht Richtung Flughafen Orly soll er in Vitry-sur-Seine ein anderes Auto gestohlen und die restliche Strecke damit gefahren sein. Der Wagen wurde in Orly sichergestellt.

Es war gegen 8.30 Uhr, als am Flughafen ein Mann eine Soldatin angriff und versuchte, ihr das Gewehr zu entreißen. Während der Rangelei fiel die Frau auf den Boden, und zwei weitere Soldaten eröffneten das Feuer. „Ihre zwei Kameraden haben es für nötig gehalten – und sie hatten Recht – das Feuer zu eröffnen, um sie zu beschützen, und vor allem um alle Leute zu beschützen“, sagte der französische Verteidigungsminister Jean-Yves Le Diran. Dass ein Zusammenhang zwischen dem Vorfall in Orly und der Schießerei am Morgen bestand, konnten die Ermittler rasch bestätigen. Bei dem toten Angreifer soll es sich um einen amtsbekannten 39-jährigen Franzosen handeln, der eine Vergangenheit als Raub- und Drogenkrimineller habe. Später sei er als muslimischer Extremist aufgefallen, vor zwei Jahren stand er der Nachrichtenagentur Reuters zufolge unter Radikalisierungsverdacht. Eine damalige Wohnungsdurchsuchung habe allerdings nichts ergeben.

„Ein terroristisches Motiv ist möglich, aber das muss die Justiz ermitteln“, sagte Benoît Brulon, Sprecher der französischen Anti-Terror-Einheiten. Die Ermittlungen, ob der 39-Jährige Sprengstoff bei sich hatte, waren Samstagnachmittag noch im Gange. Bei dem Angreifer habe es sich um einen „besonders gefährlichen Mann“ gehandelt, sagte Präsident François Hollande; er und der Verteidigungsminister lobten „Mut“ und „Professionalität“ der Militärs. Nach dem Vorfall am Flughafen nahm die Polizei den Bruder und den Vater des Angreifers fest.

Inlandsoperation „Sentinelle“

Die leicht verletzte Soldatin und die Schützen sind Teil der Anti-Terror-Mission „Sentinelle“. Seit Anfang 2015, als Paris von einer Reihe islamistischer Anschläge getroffen wurde, patrouillieren Soldaten an kritischen Orten wie Flughäfen oder Bahnhöfen. Seit 2015 gibt es auch die Inlandsoperation „Sentinelle“. Derzeit sind 7000 Soldaten im Einsatz, rund die Hälfte von ihnen im Großraum Paris.

Unmittelbar nach dem Angriff kam der Flugverkehr zum Erliegen, am späten Nachmittag wurde der Betrieb an beiden Terminals schrittweise aufgenommen. Auf Bildern von Samstagmorgen sind Passagiere zu sehen, die mit ihren Koffern das Gelände verlassen; viele von ihnen wichen auf den größeren Flughafen Charles de Gaulle aus.

