Alle Passagiere überleben Bruchlandung im Südsudan

Die Bruchlandung eines Passagierflugzeugs im Südsudan haben alle Insassen überlebt. 37 der mehr als 40 Menschen an Bord seien bei dem Unglück in der Stadt Wau am Montag verletzt worden, aber niemand getötet, sagte der Informationsminister des Bundesstaates Wau, Bona Gaudensio, am Dienstag. Die meisten hätten leichte Verletzungen erlitten, sagte ein Arzt. Nur noch einer werde stationär behandelt.

Das Flugzeug der Gesellschaft South Supreme Airlines hatte am Montag bei schlechtem Wetter eine Bruchlandung hingelegt. An Bord waren laut Fluggesellschaft 40 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder, Gaudensio sprach von 49 Menschen an Bord. Er gab an, das Flugzeug sei gegen einen Feuerwehrwagen geprallt und daher in Brand geraten.

Dass alle Passagiere überlebten, gilt angesichts dieser Bilder als Wunder.

