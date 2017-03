Nächster Halt Wohnzimmer: Zug in China fährt durch Wohngebäude

Ein Projekt von Stadtplanern in Chongqing stellt die Verkehrsanbindung in Wohngebieten auf eine neue Ebene: In der größten Stadt der Welt wurde eine wichtige Zugstrecke durch ein Hochhaus gebaut - mit einer eigenen Station für die Anrainer. Die Bewohner des Hochhauses müssen schlicht in den achten Stock des Gebäudes fahren, um zur Station des "Chongqing Rail Transit" zu gelangen.

Gleichzeitig sollte mit der kreativen Lösung in der rasant wachsenden 49-Millionen-Einwohner-Stadt wohl Platz gespart werden: In der von Hügeln umgebenen Metropole, die auch "Bergstadt" genannt wird, türmt sich ein Hochhaus neben dem anderen in die Höhe. Das macht es für die Stadtarchitekten schwer, ausreichend Raum für die Verkehrsinfrastruktur zu finden.

Wohnungen gibt es erst ab dem neunten Stock des Gebäudes über der Zugstation. – imago/ZUMA Press

Während die innovative Zugstation in der vergangenen Woche in ausländischen Medien und bei Auslandschinesen für Aufsehen sorgte, wunderten sich die Einwohner der südwestchinesischen Stadt über die Aufregung, berichtet "Shanghai Daily". Er nutze die Linie bereits seit vier Jahren täglich, schrieb etwa ein Nutzer der chinesischen Kurznachrichtenplattform Weibo.

Tatsächlich wurde die Station, die sich 132 Meter durch das Gebäude schlängelt, nach vier Jahren Bauzeit bereits 2005 fertig gestellt. Chinesischen Staatsmedien zufolge behellige der Zugverkehr die Anrainer aufgrund lärmmindernder Technologien nicht: "Die Autos auf der Straße sind sogar lauter", berichtete eine Frau, deren Wohnung sich im elften Stock des Hauses befindet, in der "Chongqing Evening News".

Blick aus der Station. – imago/ZUMA Press

