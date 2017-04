Schlammlawine in Kolumbien reißt mehr als 250 Menschen in den Tod

Die Katastrophe traf die Menschen mitten im Schlaf: Bei Überschwemmungen und Erdrutschen im Süden Kolumbiens sind nach offiziellen Angaben mindestens 254 Menschen ums Leben gekommen. 400 seien in der Stadt Mocoa verletzt worden, teilte die Armee am Samstag (Ortszeit) mit, 200 würden noch vermisst.

Auslöser der Katastrophe war heftiger Regen, der mehrere Flüsse über die Ufer treten ließ und eine Schlammlawine auslöste, die Häuser und Autos unter sich begrub.

"Ein großer Teil der Bevölkerung ist von der Lawine quasi mitgerissen worden. Häuser in 17 Vierteln sind praktisch ausradiert worden", sagte Bürgermeister Jose Antonio Castro. "Mein Haus wurde auch zerstört, der Schlamm steht bis an die Decke", so Castro.

"Diese Tragödie lässt alle Kolumbianer trauern"

Der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos versprach den Opfern Hilfe. Er rief für das Katastrophengebiet den Notstand aus. "Diese Tragödie lässt alle Kolumbianer trauern", sagte er.

Rund 2500 Helfer sind im Einsatz. Es ist wegen vieler verschütteter Häuser mit steigenden Opferzahlen zu rechnen. Die Menschen wurden in der Nacht auf Samstag gegen 23 Uhr von dem Unwetter überrascht.

Der Direktor der nationalen Katastrophenschutzbehörde, Carlos Ivan Marquez, sagte, es habe ein Zusammentreffen mehrerer Ereignisse durch das Unwetter gegeben. Viele Menschen harrten wegen der Wassermassen auf Dächern aus, um gerettet zu werden. Erst langsam fielen die Pegel wieder und gaben das Ausmaß der Zerstörung in Mocoa frei. Angesichts der hohen Zahl an Verletzten könne die Versorgung nicht ausreichend gewährleistet werden, sagte die Gouverneurin des Departements Putumayo, Sorrel Aroca. "Uns fehlt Personal, um den Opfern der Tragödie zu helfen." Santos versprach, rasch Abhilfe zu schaffen.

In dem lateinamerikanischen Land gibt es zwar wegen heftiger Regenfälle immer wieder Erdrutsche. Die Opferzahl in Mocoa ist aber außergewöhnlich hoch. So kamen bei einer Schlammlawine in der Stadt Salgar im Jahr 2015 knapp 80 Menschen ums Leben.

