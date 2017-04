Bombe am Bonner Bahnhof: Lebenslange Haft für Islamisten

Am 10. Dezember 2012 wird auf Gleis 1 des Bonner Hauptbahnhofs unter einer Bank eine herrenlose blaue Sporttasche entdeckt. Inhalt: ein Sprengsatz. Die Spur führt zu dem heute 29-jährigen Marco G., einem deutschen Konvertiten. Nun, mehr als vier Jahre später, wird der Hauptangeklagte am Oberlandesgericht Düsseldorf zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Richter folgen dabei dem Antrag der Staatsanwaltschaft und stellen eine "besondere Schwere der Schuld" fest. Das bedeutet, dass eine vorzeitige Entlassung aus der Haft nach 15 Jahren ausgeschlossen ist. Drei weitere mutmaßliche Komplizen fassen zwischen neuneinhalb und zwölf Jahren Haft aus. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Es ist das vorläufige Finale eines Mammutprozesses, der sich über zweieinhalb Jahre und mehr als 150 Verhandlungstage hinzog. Die Pflichtverteidiger hatten bis zuletzt argumentiert, es habe sich lediglich Bombenattrappe gehandelt. Ein Zünder wurde bis heute nicht gefunden. Sie verlangten Freisprüche. Die Staatsanwaltschaft dagegen erklärt, der Sprengsatz detonierte nur wegen eines "Konstruktionsfehlers" nicht. Die Ermittler hatten auf der Rohrbombe die DNA des Sohnes und der Frau von Marco G. gefunden.

Das Mordkomplott in Leverkusen

Alle vier Angeklagten, neben Marco G. noch Enea B. (46), Koray D. (28) und Tayfun S. (27), wurden wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und der Verabedung verurteilt. Denn die Salafisten sollen auch hinter einem Mordkomplott gegen die Anti-Islam-Partei Pro NRW stecken. Den Chef der rechtsextremen Partei wollten sie demnach in seinem Privathaus erschießen. Das mutmaßliche Mordkommando war im März 2013, also vier Monate nach den Ereignissen in Bonn, offenbar auf dem Weg zu dem Politiker nach Leverkusen. Die Polizei stoppte ihr verwanztes Auto.

Der Anklage zufolge handelte es sich einen geplanten Racheakt nach islamfeindlichen Provokationen von Pro NRW im nordrhein-westfälischen Landtagswahlkampf 2012 gewesen sein. Damals hatten Mitglieder von Pro NRW wiederholt Bilder des Propheten Mohammed vor Moscheen gezeigt.

Beeinflusst wurden sie dabei laut Anklage unter anderem durch eine Audiobotschaft der "Islamischen Bewegung Usbekistan" (IBU) mit dem Titel "Tod der Pro NRW". Nach Erkenntnissen der Ermittler spähten die Angeklagten Beisichts Wohnort in Leverkusen aus, beschafften sich Schusswaffen, Schalldämpfer und Sprengstoff und legten als Zeitpunkt des Attentats den frühen Morgen des 13. März 2013 fest.

(strei/ag.)