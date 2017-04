Ratte hält Passagierjet zehn Tage am Boden

Eine Ratte aus Florida hat ein Air-Berlin-Flugzeug in Berlin-Tegel zehn Tage am Boden gehalten. "Sie muss in Miami an Bord bekommen sein", sagte der Sprecher der Fluggesellschaft, Ralf Kunkel, am Montag. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Mitarbeiter hätten das Tier an Bord der Maschine nach Berlin bemerkt. Techniker fanden nach der Landung vor zehn Tagen Nagerkot.

Also blieb das Flugzeug in Tegel stehen, damit alle Leitungen gründlich untersucht wurden - und um die Ratte aufzuspüren, die mit Gas getötet wurde. Am Montag hieß es dann: "Wir haben den Nager gefunden, das Problem ist gelöst." Meldungen über Ratten in Flugzeugen gibt es immer wieder. Oft gelangen sie mit der Verpflegung an Bord.

(APA)