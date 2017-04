Unfall nach Verfolgungsjagd: 14 Flüchtlinge in Belgien verletzt

Nach einer Verfolgungsjagd sind 14 Flüchtlinge bei einem Unfall auf einer Autobahn in der Nähe von Brüssel verletzt worden. Fünf der Insassen, darunter zwei Minderjährige, schwebten in Lebensgefahr, teilte die belgische Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Die Polizei hatte den Wagen, der auf der falschen Fahrbahn unterwegs war, etwa 40 Kilometer von Brüssel entfernt entdeckt und die Verfolgung aufgenommen. Mehrere Einsatzfahrzeuge folgten dem Kastenwagen, bevor der Fahrer die Kontrolle verlor und in eine Betonmauer krachte.

Alle Opfer sind den Angaben zufolge Flüchtlinge. Der Fahrer, der keine Papiere bei sich gehabt habe, sei festgenommen worden. Belgien ist eines der Haupttransitländer für Schlepper, die Migranten illegal über den Ärmelkanal nach Großbritannien bringen.

(APA/AFP)