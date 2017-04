Motorradfahrer in voller Fahrt von Matratze getroffen

Das ging noch einmal glimpflich aus. In Brisbane, Australien, hatte ein Motorradfahrer in einem Autobahntunnel eine große Portion Glück. Von einem vor ihm fahrenden Pick-up-Truck löste sich eine Matratze, die den Mann in voller Fahrt traf. Der Fahrer agierte mit all seinem Geschick und konnte einen Abwurf vermeiden, lediglich die Matratze verhängte sich in seinem Gefährt. Mit Hilfe mehrere Autofahrer konnte er seine Fahrt aber bald fortsetzen, wie Videos der Überwachungskameras zeigen, die die Polizei von Queensland veröffentlichte.

(Red.)