Dresden beleuchtete Kulturpalast in russischen Nationalfarben

Während das Brandenburger Tor in Berlin nach dem Bombenanschlag in St. Petersburg nicht in den russischen Nationalfarben angeleuchtet wurde, entschied man sich in Dresden anders. In der sächsischen Landeshauptstadt leuchtete der Kulturpalast in weiß, blau und rot, den russischen Nationalfarben. Bei dem Anschlag in der russischen Metropole kamen am Montag 14 Menschen ums Leben. Dresden ist Partnerstadt von St. Petersburg und hat sich deswegen für diese Zeichensetzung entschieden.

Dass St. Petersburg keine Partnerstadt von Berlin ist, war das Argument des Berliner Senats, dieses Mal auf eine Beleuchtung zu verzichen. "Man kann Kondolenz und Trauer auch ausdrücken, ohne das Brandenburger Tor zu beleuchten", verteidigte Senatssprecherin Claudia Sünder die Entshceidung. Das Anstrahlen des Berliner Wahrzeichens bleibe weiterhin Städtepartnerschaften und Orten mit besonderem Bezug zu Berlin. Immhin ist Dresden Partnerstadt von Sankt Petersburg.

In St. Petersburg ist die Trauer allgegenwärtig. In der Eremitage und anderen Wahrzeichen St. Petersburgs waren die Fahnen im Zuge der verordneten dreitägigen Trauer auf Halbmast gesetzt. Die Ermittlungen konzentrierten sich auf einen jungen Mann, einen 22-jährigen gebürtigen Kirgisen mit russischem Pass.

Live: Dresdens Gedenken der Opfer des Anschlags in St. Petersburg: #Kulturpalast angestrahlthttps://t.co/kRNbEw082M — Sputnik Deutschland (@de_sputnik) 4. April 2017

(Red.)