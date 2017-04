Kölner schlug mit Beil auf seine Frau ein

Vor den Augen der sechsjährigen Tochter soll ein 62 Jahre alter Mann in Köln mit einem Beil auf seine Ehefrau eingeschlagen haben. Die 39-Jährige erlitt bei der Attacke am Donnerstagnachmittag schwere Verletzungen am Kopf, wie die Polizei berichtete. Der Verdächtige wurde noch am Tatort festgenommen.

Das Paar war den Angaben zufolge auf der Straße in Streit geraten. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden Erwachsenen in Begleitung des Mädchens. Die Polizei hat eine Mordkommission eingesetzt.

(APA/dpa)