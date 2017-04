Stockholm-Terror: Polizei bestätigt Identität des usbekischen Attentäters

Der mutmaßliche Lkw-Attentäter von Stockholm ist ein 39-jähriger Usbeke. Das bestätigte am Samstag die schwedische Polizei. Schwedische Medien hatten zuvor berichtet, der festgenommene Verdächtige stamme aus Usbekistan und sei ein Anhänger der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS).

Der Mann steht unter Terror- und Mordverdacht. Er war festgenommen worden, nachdem am Freitag ein Lastwagen in der Innenstadt in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gefahren war. Vier Menschen kamen ums Leben, 15 weitere wurden verletzt. Zehn Verletzte befanden sich Samstagmittag noch im Spital, zwei davon auf der Intensivstation.

Die schwedischen Ermittler gehen weiter von einem Terrorakt aus. "Viel spricht zum jetzigen Zeitpunkt dafür, dass das der Fall ist", sagte Staatsanwalt Hans Ihrman am Samstag auf einer Pressekonferenz auf die Frage nach einem terroristischen Motiv.

Die Sicherheitspolizei habe im vergangenen Jahr Informationen über den Verdächtigen gehabt, die Angaben hätten sich aber nicht bestätigen lassen. "Wir konnten keine Verbindungen zu extremistischen Milieus bestätigen", sagte Anders Thornberg von der schwedischen Sicherheitspolizei.

Apparat, "der dort nicht sein sollte"

Die Polizei fand in dem Lastwagen einen Apparat, sagte Reichspolizeichef Dan Eliasson auf einer Pressekonferenz. "Ein technisches Gerät, das dort nicht sein sollte", sei auf dem Fahrersitz gelegen. Man könne aber noch nicht sagen, ob es sich bei dem Fund um eine brennbare Substanz handle. Das solle nun eine Untersuchung klären, so Eliasson. Der staatliche Sender SVT hatte zuvor berichtet, die Ermittler hätten in dem Tatfahrzeug Sprengstoff gefunden. Dieser sei in einer Tasche entdeckt worden.

Die Polizei in Stockholm schließt nicht aus, dass an dem Lkw-Anschlag mit vier Toten mehrere Täter beteiligt waren. "Wir können weiter nicht ausschließen, dass mehr Personen in die Attacke verwickelt sind", sagte Eliasson. Es werde weiter ermittelt. Er zeigte sich zuversichtlich, dass der am Freitagabend Festgenommene der Mann ist, der den Lastwagen in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gesteuert hat. "Nichts deutet darauf hin, dass wir die falsche Person haben", sagte Eliasson.

"Tag der Trauer"

In Stockholm wehten am Samstag nach dem Anschlag alle Flaggen auf halbmast. Das habe die Stadt gemeinsam mit dem Reichstag, der Regierung und dem Stockholmer Schloss entschieden, hieß es in einer Mitteilung. Im Besuchereingang des Rathauses soll zwischen 10 und 15 Uhr ein Kondolenzbuch ausliegen, in dem Bürger ihr Beileid bekunden können.

Für die Opfer soll es Montag mittag eine Gedenkfeier und eine landesweite Schweigeminute geben, kündigte der schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven am Samstag an, nachdem er einen Strauß roter Rosen in der Nähe des Tatorts niedergelegt hatte.

"Heute ist ein Tag der Trauer", sagte Löfven. Jetzt müssten er und seine Landsleute versuchen, ihre Wut in etwas Konstruktives zu verwandeln. "Wir sind eine offene, demokratische Gesellschaft, und das werden wir auch bleiben." Zuvor hatte das schwedische Kronprinzenpaar einen Platz in der Nähe der zentralen Einkaufsstraße besucht

