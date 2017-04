Japans Bevölkerung schrumpft auf unter 100 Millionen

Japans Bevölkerung schrumpft rapide. Angesichts niedriger Geburtenraten und zunehmender Überalterung könnte die Zahl der Bewohner der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt von derzeit rund 127 Millionen auf unter 100 Millionen im Jahr 2053 sinken. Das ergab eine Erhebung des nationalen Forschungsinstituts für Bevölkerung und soziale Sicherheit, wie der TV-Sender NHK berichtete.

Demnach dürfte die Bevölkerungszahl bis 2065 weiter auf 88 Millionen fallen. Die Japaner werden immer älter: Die Lebenserwartung bei den Männern steigt der Erhebung zufolge von 80,8 Jahren (2015) bis zum Jahr 2065 auf 84,95 Jahre und bei Frauen von 87 auf 91,35 Jahre.

Japan altert so rasant wie kein anderes Industrieland. Mehr als ein Viertel der Bevölkerung ist inzwischen älter als 65 Jahre. Zugleich gibt es in dem fernöstlichen Inselstaat immer weniger Kinder: Im vergangenen Jahr war die Zahl der Neugeborenen erstmals unter die Marke von einer Million Babys gefallen. Hintergrund ist unter anderem ein Trend unter jungen Japanerinnen und Japanern, immer später zu heiraten und auch die Geburt des ersten Kindes hinauszuschieben. In einigen Sektoren der Wirtschaft herrscht schon jetzt ein akuter Mangel an Arbeitskräften, auch mangels Zuwanderung.

(DPA)