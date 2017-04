Nach Veganer-Posse: Der Fuchs kommt wieder nach Limburg

Nach dem bizarren Wirbel um das Kinderlied "Fuchs, du hast die Gans gestohlen" in der hessischen Kleinstadt Limburg an der Lahn - siehe hier der Hintergrund - soll das Stück schon in Kürze wieder im Glockenspiel am Rathaus der Stadt erklingen. "Nach der in jeglicher Hinsicht entbehrungsreichen Fastenzeit ist doch der Dienstag nach Ostern der beste Zeitpunkt, den Hausmeistern anheimzustellen, den Fuchs wieder zurück ins Glockenspiel zu holen", sagte Limburgs Bürgermeister Marius Hahn (SPD).

An dem Stück des Glockenspiels hatte sich allen Ernstes eine Veganerin, die untertags in der Nähe in einem Büro arbeitet, gestört, und Hahn gebeten, es aus dem - im übrigen vielfältigen - Musikprogramm zu nehmen. Der angeblich tierfeindliche Text - etwa die Zeile "Sonst wird dich der Jäger holen, mit dem Schießgewehr" - würde nämlich ihre Gefühle verletzen, argumentierte die Frau - und das, obwohl der Liedtext glockenspielnaturgemäß gar nicht zu hören ist und im Grunde nur bei Kennern desselben im Kopf mitläuft.

"Pathologische Hypersensibilitäten"

Die Stadt tat der Lady tatsächlich den Gefallen - vorerst, jedenfalls. Die Entscheidung sorgte damals für viel Wirbel und brachte der Kommune, indirekt aber auch der veganen Szene en gros, Kritik und Spott ein. Die Rede war etwa vom Eingehen auf regelrecht "pathologische Hypersensibilitäten", von ideologisch und politisch korrekt motiviertem Einknicken, letztlich von "Narretei".

Weil aber das Lied aus dem 19. Jahrhundert einmal so schön ist, hier gleich der Text, auch für unsere carnivoren Leser:

1. Fuchs, du hast die Gans gestohlen,

|: gib sie wieder her! :|

|: Sonst wird dich der Jäger holen,

mit dem Schießgewehr. :|

2. Seine große, lange Flinte

|: schießt auf dich den Schrot, :|

|: dass dich färbt die rote Tinte

und dann bist du tot. :|

3. Liebes Füchslein, lass dir raten,

|: sei doch nur kein Dieb; :|

|: nimm, du brauchst nicht Gänsebraten,

mit der Maus vorlieb. :|

(dpa/red.)