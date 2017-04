Die meisten Flüchtlinge bleiben in Afrika

Kapstadt. Auf dem Papier sind die Rechte von Flüchtlingen in Afrika oft vorbildlich. So sind in den Verfassungen der wichtigsten Aufnahmeländer des Kontinents – Äthiopien, Kenia, Nigeria, Südafrika, Sudan und Kongo – sozioökonomische Grunderfordernisse wie Bildung, Arbeit und Gesundheit garantiert. Doch in der Praxis sieht der italienische Forscher Sergio Carciotto erhebliche Lücken bei der Umsetzung dieser Rechte. „Die Situation vieler Flüchtlinge in Afrika ist erschreckend und liefert keine Perspektive auf eine langfristige Existenzgrundlage“, sagte Carciotto, „das kann für viele einen Push-Faktor bedeuten, den gefährlichen Weg nach Europa zu wagen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.04.2017)