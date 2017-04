Lkw-Fahrverbot: Keine Ausnahme für Promi-Fuhre in Bayern

Der Hinweis, dass seine Lieferung für einen deutschen Fußball-Nationalspieler bestimmt ist, hat einen Lkw-Fahrer in Bayern nicht vor dem Fahrverbot an Feiertagen bewahrt. Der Trucker wurde in der Nacht auf Montag kurz nach der österreichischen Grenze auf der A3 bei Passau erwischt, teilte die Verkehrspolizei in einer Aussendung mit.

Der türkische Fahrer glaubte, die Beamten mit einem diskreten Hinweis auf den Empfänger seiner Fuhre beeindrucken und weiterfahren zu können. Doch der Schuss ging nach hinten los, der Lkw wurde abgestellt. Der aktuell auch in der DFB-Elf spielende Fußballer wird nun ein paar Tage länger in England auf seine Möbeln warten müssen. Laut Verkehrspolizei Passau wurden mehrere Brummifahrer über die Osterfeiertage angezeigt. Sie und ihre Auftraggeber müssten mit empfindlichen Strafen rechnen.

(APA)