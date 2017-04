Löwe fiel in Russland Buben auf offener Straße an

Ein Löwe hat einen Jugendlichen im russischen Wolgagebiet Saratow auf offener Straße angefallen. Der 15-Jährige sei mit Bissverletzungen an Gesäß, Oberschenkeln und der rechten Hand in ein Krankenhaus gebracht worden, teilten die regionalen Behörden am Dienstag mit. Der Vorfall ereignete sich in der Ortschaft Engels rund 900 Kilometer südöstlich von Moskau.

Der Zustand des Buben sei nicht besorgniserregend, sagte ein Arzt der Agentur Interfax zufolge. Dem Bericht zufolge gehörte der Löwe einer 29-jährigen Frau. Warum er frei auf der Straße herumlief, war zunächst unklar.

(APA/dpa)