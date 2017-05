Die Revolution enttäuscht ihre Kinder

Im Hof der Wiener Arena war die Hölle los, als Hugo Chávez den Himmel auf Erden versprach: „Eine Welt frei von Armut, Ungleichheit und Ungerechtigkeit – und diese Welt heißt Sozialismus.“ Es war Mai 2006, der venezolanische Revolutionsführer rockte den EU-Lateinamerika-Gipfel in Österreichs Hauptstadt, und Linke in ganz Europa schwärmten von seinem „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“. Heute zeigt sich in aller Härte, wohin dieser Weg geführt hat: Das ölreichste Land der Welt ist heruntergewirtschaftet, verarmt und pleite. Sein vom Volk schon abgewähltes Regime klammert sich an die Macht. Es fließt Blut, es droht ein Bürgerkrieg.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.04.2017)