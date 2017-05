Weißer Hai frisst sich an Buckelwal satt

Der Große Weiße Hai ist nicht nur dank gleichnamiger Horrofilme inbegriff des Mythos' rund um die schwimmenden Raubtiere. Ein Prachtexemplar der Gattung "Carcharodon carcharias" bekam nun das Team von Sharktagger.com von Keith Poe vor der kalifornischen Stadt Dana Point vor die Kamera.

Poe markiert große Haie seit Mitte der 1990er-Jahre und macht auf den notwendigen Schutz der Tiere in seinem Forschungszentrum in Südkalifornien aufmerksam. In einem Video von Ende April, das er auf Facebook zeigt, ist ein Großer Weißer Hai zu sehen, wie er sich an einem Kadaver eines Wals zu schaffen macht.

Poe hörte vom Tod des Wales namens "Scarlet" - Whalewatching-Boote hatten auf den Kadaver des rund 16 Meter landen Buckelwals aufmerksam gemacht. Die Küstenwache zog die Überreste des Tieres aufs offene Meer hinaus, um ein Anspülen an die Strände zu verhindern, berichtet die lokale News-Seite wkrg.com. Für Haie und einige Vogelarten ein im wahrsten Sinne gefundenes Fressen.

Poe filmte ein Hai-Weibchen, das rund 18 Stunden lang Fleischstücke aus dem Kadaver riss. "Sie aß so viel, dass sie verkehrt herum auf dem Wasser trieb, ziellos, als wäre sie vergiftet", schreibt Sharktagger.com auf Facebook zu dem Video.



>> Sharktagger.com

>> Der Artikel auf wkrg.com

(Red.)