Mindestens 21 Tote nach Explosion in iranischem Kohlebergwerk

Bei einer Explosion in einem nordiranischen Kohlebergwerk sind am Mittwoch mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Dies berichteten iranische Medien am Abend. "21 Leichen von getöteten Arbeitern wurden aus der Mine geborgen", sagte ein Behördenvertreter in der Provinz Golestan der Agentur Tasnim. "Bisher gibt es 69 Verletzte."

Demnach handelt es sich bei den Toten um die zuvor nach einer Grubenexplosion verschütteten Kumpel, sondern um andere Arbeiter, die zur Rettung ihrer Kollegen in den Stollen gestiegen waren. Die Explosion hatte sich um 12.45 Uhr Ortszeit (09.45 Uhr MESZ) ereignet. Die Ursache war zunächst unklar.

(APA/Reuters)