Prinz Philip zieht sich ins Privatleben zurück

Die britischen Royals machten es am Donnerstag spannend: Nachdem in den Medien von einem "Notfall-Meeting" im Buckingham Palace die Rede gewesen war, wurde am späten Vormittag dann bekannt gegeben: Der Ehemann der Queen, Prinz Philip, wird sich im Herbst aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Der 95-Jährige werde dann keine offiziellen Termine mehr wahrnehmen.

Die Sondersitzung hatte im Vereinigten Königreich Sorge um den Gesundheitszustand der 91-Jährigen und ihres 95-Jährigen Ehemannes aufkeimen lassen. Mitarbeiter des Königshauses aus ganz Großbritannien wurden zu dem Treffen berufen. Britische Medien spekulierten über einen der Öffentlichkeit gegenüber nicht kommunizierten Notfall.

Ein Leben im Schatten

Prinz Philip, der im Juni 96 Jahre alt wird, hatte noch am Mittwoch einen Cricketclub besucht und zeigte sich dort bestens gelaunt. Auch die Queen hatte in den vergangenen Monaten zahlreiche Ehrenämter an ihre Familie

abgegeben, ist aber nach wie vor auf zahlreichen Terminen und wirkt

für ihr Alter erstaunlich rüstig.

Sie will ihren Verpflichtungen weiter nachkommen, teilte der Buckingham-Palast in London am Donnerstag mit. "Ihre Majestät wird das volle Programm ihrer offiziellen Verpflichtungen fortführen mit der Unterstützung der königlichen Familie."

Philip spricht gut Deutsch

Der Stammbaum von Prinz Philip (95) ist weitverzweigt. 1921 kam der Spross des Hauses Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg auf der griechischen Insel Korfu als Prinz von Griechenland und Dänemark zur Welt.

Sein Vater war Andreas von Griechenland. Seine Mutter Prinzessin

Alice von Battenberg, Tochter des Prinzen Louis von Battenberg,

stammte aus dem Geschlecht der Großherzöge von Hessen.

Philip besuchte zeitweilig die Eliteschule Salem in

Süddeutschland und spricht gut Deutsch. Für die Hochzeit mit

Elizabeth musste er den Prinzen-Titel und seine Nationalität

aufgeben. Auch seinen Namen legte er ab: aus Battenberg wurde

Mountbatten. So hatte sich die britische Linie der Battenbergs im

Ersten Weltkrieg umbenannt, in dem sich Großbritannien und das

Deutsche Reich als Feinde gegenüberstanden. Philip bekam neue Titel

zugesprochen: Herzog von Edinburgh, Graf von Merioneth, Baron

Greenwich und His Royal Highness - Seine Königliche Hoheit.

(APA)