Mehr als 30 Kinder starben bei Busunfall in Tansania

Bei einem Busunglück in Tansania sind 35 Menschen ums Leben gekommen, darunter 32 Kinder. Weitere Kinder seien bei dem Unfall in dem ostafrikanischen Land verletzt worden, einige von ihnen schwer, sagte Charles Mkumbo von der örtlichen Polizei am Samstag.

Der Kleinbus sei im Norden des Landes an einem Hang von der Straße abgekommen und nahe der Stadt Karatu in einen Fluss gestürzt. Bei den Kindern handle es sich um Schüler aus dem benachbarten Arusha. Sie hätten sich auf dem Weg zu einem Schulwettbewerb befunden. Zwei Lehrer und der Busfahrer seien ebenfalls bei dem Unfall ums Leben gekommen. Wegen schlecht befestigter Straßen kommt es in Afrika immer wieder zu folgenreichen Unfällen.

(APA/dpa)