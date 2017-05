Identitäre stören Versteigerung von Liebesschlössern in Paris

Identitäre haben die Versteigerung von Liebesschlössern zugunsten von Flüchtlings-Hilfsorganisationen in Paris gestört. Rund zehn junge rechtsextreme Männer seien am Samstag mitten in die Auktion geplatzt, wie die französische Tageszeitung "Le Parisien" auf ihrer Internetseite berichtete.

Dabei hätten sie "Generation der Identitäre" geschrien und "Illegale Einwanderer raus". Das Sicherheitspersonal konnte die Identitären aus dem Saal befördern. Die Auktion wurde fortgesetzt.

Die Versteigerung der mehr als 150 Lose von Vorhängeschlössern und 15 Geländerelemente voller Schlösser fand im Städtischen Kreditinstitut der Stadt Paris statt. Bei den Liebesschlössern handelt es sich um einen Teil der Schlösser, die vor zwei Jahren von der berühmten Seine-Brücke Pont des Arts entfernt wurden mussten, weil ein Geländerteil unter dem Gewicht zusammengebrochen war.

Die Schlösser seien für rund 250.000 Euro versteigert worden, bestätigte die Pressesprecherin des Kreditinstituts der Deutschen Presse-Agentur. Einige Lose seien für mehr als 2000 Euro unter den Hammer gekommen.

(APA/dpa)