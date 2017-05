Tödlicher Crash wird für Red Bull zum Problem

Wie ein Bunker steht das Familienanwesen des thailändischen Yoovidhya-Clans in der vornehmen Bangkoker Wohngegend Thonglor. Von der Straße wirkt der klobige Bau so, als hätte er keine Fenster. Eine Holzverkleidung mit dünnen Spalten lässt zwar Licht ins Haus – schützt die Bewohner aber gleichzeitig vor Blicken von außen. Die milliardenschwere Familie, die die Mehrheit an dem Energy-Drink-Hersteller Red Bull besitzt, meidet die Öffentlichkeit. Doch ein seit Jahren ungeklärtes Verbrechen rückt den Unternehmerclan, der den globalen Getränkekonzern vor drei Jahrzehnten zusammen mit dem Österreicher Dietrich Mateschitz gegründet hatte, ins Rampenlicht.