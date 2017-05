Auto rast auf New Yorker Times Square in Menschenmenge - mindestens ein Toter

In New York ist ein Auto am Times Square in eine Menschenmenge gerast und hat nach ersten Angaben zumindest eine Person getötet. Mehrere Menschen wurden verletzt. Die Polizei riegelte die Umgebung ab. Der Hintergrund des Vorfalls war zunächst unklar. Der Times Square ist auch bei Touristen beliebt.

Zeugen berichteten, der Fahrer hab den Wagen auf den Gehsteig gelenkt und sei gegen die Fahrtrichtung unterwegs gewesen. Das Verhalten des Lenkers habe auf Absicht hingedeutet.

What's happening in Times Square?? This car was in the sidewalk and people are on the streets pic.twitter.com/PsepRtfrAr