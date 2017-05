Flugzeugteil stürzt nahe Münchner Flughafen in Feld

Beim Landeanflug auf den Münchner Airport hat ein Flugzeug ein mehrere Meter großes Teil verloren. Ein Landwirt habe das zwei bis drei Meter umfassende Stück am Freitag auf seinem Feld entdeckt, teilte die Polizei mit. Glücklicherweise wurde durch das herabstürzende Teil niemand verletzt. Bei dem betroffenen Flugzeug, das aus Frankfurt kam, handelte es sich laut "Süddeutsche.de" um eine Transportmaschine, eine Boeing 747.

Die zuständige Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) in Braunschweig hat mittlerweile Untersuchungen eingeleitet. Klar ist mittlerweile, dass es sich bei dem Teil um eine Abdeckung eines Motors für die Landeklappen an den Tragflächen handelt. Das Flugzeug ist in München sicher gelandet, wird von Technikern des Flughafens untersucht, repariert und freigegeben.



>>> Bericht auf "Sueddeutsche.de"

(APA)