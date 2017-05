Seelöwe zerrt Mädchen ins Wasser

Seelöwen sind eben nicht nur süß anzusehen. Sie sind Raub- und Wildtiere. In der Steveston Fisherman's Wharf, einem kleinen Hafen in der Nähe des Alaksen-Nationalpark im kanadischen Bundesstaat British Columbia, schwamm am Samstag ein Seelöwe friedlich seine Runden. Er zog die Aufmerksamkeit zahlreicher Touristen auf sich. Michael Fujiwara hat die Szenen gefilmt, wie er der BBC erzählt. Eine Familie habe den Seelöwen zuvor gefüttert. Das Tier habe sich sichtlich wohlgefühlt und mit dem Mädchen gespielt. Immer wieder zog es seine Runden in Hafennähe, tauchte auf, schwamm zurück und reagierte auf die Bewegungen des Mädchens. Das wiederholte sich laut Fujiwara mehrere Male.

Dann wollte das Mädchen aber offenbar nicht mehr spielen und drehte dem Tier den Rücken zu. Es saß auf der nur leicht erhöhten Pier-Kante. Der Seelöwe wollte das Kind anscheinend zum Weiterspielen animieren, sprang aus dem Wasser, fasste das Kleid des Mädchens und zog es im Hinabfallen mit sich ins Wasser. Ein Familienmitglied reagierte prompt, sprang hinterher und zog die Kleine wieder an Land. Der Seelöwe dürfte das Mädchen nicht lange festgehalten haben.

Die Hafenaufsicht bestätigte den Vorfall und warnte. Der Hafen sei nicht "Sea World". Wer Tiere füttere, beschwöre Probleme förmlich herauf. Der Hafen liege auf der natürlichen Wanderroute der Tiere.



>> Der BBC-Artikel

