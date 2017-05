Trump und Franziskus - ein Treffen der Gegensätze

30 Minuten lang dauerte das Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und Papst Franziskus in der Privatbibliothek des Pontifex am Mittwoch. Ein Treffen, das im Vorfeld mit Spannung erwartet worden war, da sich Trumps Politik stark von der des Vatikans unterscheidet. Vor allem bei den Themen Migration und Umweltschutz vertritt das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche eine komplett andere Linie als der Republikaner.

Nach dem Treffen tauschten Franziskus und Trump Geschenke aus. Während ihres Gesprächs wartete die zwölfköpfige Delegation mit der First Lady Melania, der Präsidenten-Tochter Ivanka Trump, ihrem Ehemann Jared Kushner und US-Außenminister Rex Tillerson in einem Raum unweit der Bibliothek auf das Ende des Gesprächs.

Klimaschutz, die Flüchtlingskrise und Fragen der Einwanderung sollten im Mittelpunkt des Treffens stehen. Wegen des geplanten Baus einer Mauer an der Grenze zu Mexiko hatten sich Trump und Franziskus während des US-Präsidentschaftswahlkampfs einen verbalen Schlagabtausch geliefert.

Überall in Rom waren die Sicherheitsvorkehrungen extrem hoch. Am Petersplatz sammelten sich zahlreiche Touristen, die auf Einlass zur mittwochs üblichen Generalaudienz warteten. "Wir sind hoffnungsvoll, hoffnungsvoll ist das Stichwort", sagte Andria aus der Nähe von Boston. "Hoffentlich gibt der Papst Trump eine gute Botschaft mit auf den Weg."

Greenpeace-Aktivisten sorgen für Aufregung

Anders sah das ein weiterer Tourist aus Amerika. "Es ist eine gute Übung für Europa und auch für den Papst, von Trump zu hören", sagte Lee aus Alabama. Und seine Frau fügte hinzu: "Der Papst beschwert sich darüber, dass Trump eine Mauer bauen will. Dabei hat der Papst selbst eine Mauer."

Doch der Besuch des US-Präsidenten in der italienischen Hauptstadt reif auch Trump-Kritiker auf den Plan: Greenpeace-Aktivisten sorgten in der Nacht auf Mittwoch für Aufregung in Rom. Mit starken Scheinwerfern beleuchteten die Aktivisten die Kuppel des Petersdoms mit der Schrift "Planet Earth First".

Trotz scharfer Sicherheitsvorkehrungen konnten die Greenpeace-Aktivisten mit einem Lkw bis zur Via della Conciliazione fahren, der Straße, die zum Vatikan führt. Mithilfe eines auf dem Lkw positionierten Krans und Scheinwerfern beleuchteten die Aktivisten die Kuppel der Peterskirche, mit der Schrift "Planet Earth First". Dieser Slogan gilt als Antwort auf Trumps Motto "America First".

Shopping-Tour für Ivanka?

Nach der Audienz beim Papst wird der Staatschef zusammen mit First Lady Melania Trump unter anderem die Sixtinische Kapelle besichtigen. Danach trifft Trump in Rom den italienischen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni und Staatspräsident Sergio Mattarella. Die First Lady wird währenddessen das vatikanische Kinderkrankenhaus "Bambin Gesu" besuchen.

Doch auch Trumps Tochter, Ivanka Trump, hat in Rom ein dichtes Programm. Sie nimmt am Mittwochvormittag an einem Seminar zum Thema Menschenhandel am Sitz der katholischen Basisgemeinschaft Sant Egidio im römischen Viertel Trastevere teil. Geplant ist außerdem ein Treffen mit der italienischen Staatssekretärin Maria Elena Boschi. Auch eine Shopping-Tour auf der Via Condotti, der Luxusmeile Roms, wird nicht ausgeschlossen.

(APA)