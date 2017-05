Pizza oder Potica? Verwirrung um Trumps Leibspeise

Da scherzt der Papst und die Verwirrung ist komplett: Grund war die falsche Übersetzung eines Schmähs von Franziskus bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch. Der Pontifex fragte die slowenische First Lady Melania scherzhaft, was sie dem US-Präsidenten zu essen gebe, da er so groß sei. "Isst er Potica?", fragte der Papst in Anspielung auf eine slowenische Süßspeise. "Potica, ja", antwortete Melania lächelnd.

Ein Übersetzer des vatikanischen TV-Sender TV2000 verwechselte jedoch Potica mit Pizza. Dies sorgte für Verwirrung unter den Journalisten, die im Vatikan über Trumps Besuch berichteten.

Die Potica oder auch Potitze ist die bekannteste unter den slowenischen Mehlspeisen. Man findet sie bei allen festlichen Anlässen, vor am Neujahrstag. Es handelt sich um einen Rollkuchen aus Hefeteig mit verschiedensten Füllungen, vor allem Walnuss und Mohn. Der Papst kennt Potica gut, da eine seiner Nichten, Maria Ines Narvajo, mit einem Argentinier slowenischer Abstammung verheiratet ist.

(APA)