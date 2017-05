100 Zivilisten bei US-Angriff im März auf Mossul getötet

Bei einem US-Luftangriff auf den Westteil der irakischen Stadt Mossul sind im März mindestens 105 Zivilisten getötet worden. Das teilte das US-Verteidigungsministerium am Donnerstag nach einer Untersuchung mit.

Demnach explodierten bei dem Angriff auf einen Unterschlupf der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) größere Mengen Sprengstoff und brachten das Gebäude zum Einsturz, in dem sich auch viele Zivilisten aufhielten.

Der Vorfall war einer der tödlichsten für Zivilisten in der jüngeren Vergangenheit in einem Großkonflikt, in dem das US-Militär beteiligt war. Die US-amerikanischen Streitkräfte geben an, darauf zu achten, bei Angriffen so wenige Zivilisten wie möglich zu treffen.

(APA/Reuters)