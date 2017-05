Manchester und die Libyen-Connection

Es war eine Begegnung der besonderen Art, damals im Juni 2011 am Grenzübergang Dehiba/Wazen, der Tunesien mit Libyen verbindet. Auf der libyschen Seite der Grenze trat uns Reportern ein schlaksiger Mann mit Brille und dunklem Vollbart entgegen und stellte sich in perfektem Englisch als „Kommandant Yussuf“ vor. Er habe in England, in Manchester, als Lehrer gearbeitet, erzählte er. Jetzt sei er nach Libyen zurückgekehrt, um in den Reihen der Rebellen gegen Machthaber Muammar al-Gaddafi zu kämpfen. Dann hielt der ehemalige Lehrer einen Vortrag über die Art der Artilleriegeschosse und Raketen, die Gaddafis Truppen regelmäßig auf den Grenzübergang abfeuerten, um den Rebellen diesen wichtigen Nachschubweg nach Tunesien wieder zu entreißen. Anschauungsmaterial dafür boten die Munitionsteile, die neben der Straße aufgestellt worden waren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.05.2017)