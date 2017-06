„Plötzlich schwarz“: Wie der Sechstagekrieg zwei Familien prägte

Sie weint, noch bevor sie zu reden beginnt. Ruthi Langotsky, 79, feingliedrig, elegant in dunkler Stoffhose, grauer Bluse und Jäckchen, ist sorgsam frisiert, trägt dezent aufgetragenen Lidschatten und Lippenstift, goldene Ohrstecker. Kein graues Haar lässt auf ihr Alter schließen. Als der Krieg ausbrach, wohnte sie mit ihrem ersten Mann Jakob Eylam, geborener Buchmann, und ihrem dreieinhalbjährigen Sohn Alon in Abu Tor, direkt an der Grenze zwischen West- und Ostjerusalem. Wie viele Israelis hatte Buchmann seinen Namen hebräisiert. „Wenn ich auf die Straße ging“, erinnert sich seine Frau, „winkte ich den jordanischen Soldaten auf der anderen Seite zu, und sie winkten zurück.“ Ruthi arbeitete als Fremdsprachenkorrespondentin, Jakob studierte im vierten Jahr Medizin.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.06.2017)