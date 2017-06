EU-Drogenbericht 2017: Ein neues Rauschgift pro Woche

Brüssel/Wien. Wird ein Durchschnittsbürger nach seinen Vorstellungen von einem Drogenkonsumenten gefragt, lautet die Antwort oft wie eine Beschreibung der Protagonisten aus dem Film „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ – obdachlose Heroinabhängige, die sich ihr Gift auf der Bahnhofstoilette in die Venen jagen. Mit den realen Verhältnissen des Suchtgiftkonsums hat diese Charakterisierung indes immer weniger zu tun.

Einerseits aufgrund der Tatsache, dass die Zahl der „klassischen“, also intravenösen Heroinabhängigen in Europa seit Jahren rückläufig ist. Und andererseits, weil sich das kreative Potenzial der Drogenkriminalität derzeit vor allem bei synthetischen Stoffen entfaltet, wie der für Inneres zuständige EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos am gestrigen Dienstag anlässlich der Präsentation des EU-Drogenberichts 2017 erklärte.

So wurden im Vorjahr 63 neue synthetische, überwiegend psychoaktive Substanzen vom Frühwarnsystem der Europäischen Union erfasst – „das ist im Durchschnitt mehr als eine neue Droge pro Woche“, sagte Avramopoulos. Nach Schätzungen der EU generiert die europäische Drogenkriminalität einen Jahresumsatz von 24 Mrd. Euro. Zum Vergleich: BASF, der größte Chemiekonzern der Welt, setzte im Vorjahr knapp 27 Mrd. Euro in Europa um.

Weniger, aber reiner

Das Volumen des EU-weit sichergestellten Heroins ist zwar von zehn Tonnen im Jahr 2002 auf 4,5 Tonnen 2015 (die Daten für 2016 liegen noch nicht vor) zurückgegangen, doch im Gegenzug stellten die Drogenfahnder fest, dass sich der Reinheitsgrad des Suchtgifts erhöht hat. Der Trend zur besseren Qualität ist übrigens nicht nur auf Opiate beschränkt: Auch bei Kokain, Cannabis und Ecstasy haben sich Reinheitsgrad bzw. Wirkstoffgehalt zuletzt erhöht.

Schließen –

Apropos Kokain: Beim Konsum von Stimulanzien (dazu zählen auch Amphetamine und MDMA/Ecstasy) gibt es innerhalb der EU klare regionale Unterschiede: Während in Süd- und Westeuropa Kokain das beliebteste illegale Aufputschmittel ist, greifen Konsumenten in Zentral- und Nordeuropa eher zu Amphetaminen und Metaamphetaminen. Die Ursachen dieses Phänomens sind in der Logistik zu suchen: Kokain stammt aus Südamerika und wird über die Häfen in West- und Südeuropa in die EU geschmuggelt, während es in den ehemaligen mitteleuropäischen Satelliten der Sowjetunion überdurchschnittlich viele Labors zur Herstellung synthetischer Drogen gibt. Österreich zählt tendenziell zu den West- und Südeuropäern: Obwohl es hierzulande keine Seehäfen gibt, war Kokain zuletzt das am häufigsten sichergestellte Aufputschmittel.

Mit einem Marktanteil von neun Prozent liegt das weiße „Marschierpulver“ allerdings weit abgeschlagen hinter der beliebtesten europäischen Droge: dem Cannabis. In der Statistik der Sicherstellungen belegt Cannabis mit insgesamt 71 Prozent (Cannabiskraut: 41%, Cannabisharz: 28%, ganze Pflanzen: 2%) den unangefochtenen Spitzenrang. Die europäischen Drogenfahnder konnten zuletzt einen Trend zur „Deglobalisierung“ erkennen: Immer weiniger Cannabis wird aus dem EU-Ausland importiert, immer mehr im Inland produziert – und der Trend geht dabei eindeutig Richtung Cannabiskraut, vulgo Marihuana. Doch wie schon beim Heroin weist auch beim Cannabiskonsum die Fieberkurve nach unten: 2015 wurden in Europa rund 135 Tonnen Cannabiskraut sichergestellt, das entspricht einem Rückgang um 38 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. Bei Kokain hingegen hat sich die Zahl der Sicherstellungen zuletzt erhöht – vor allem in Deutschland.

Schätzungen der Brüsseler Behörde zufolge haben mehr als 93 Millionen Erwachsene bereits einmal in ihrem Leben illegale Drogen konsumiert – das entspricht einem Viertel aller 15- bis 64-jährigen EU-Bürger. Die am häufigsten probierte Droge ist Cannabis (53,8 Mio. Männer und 34,1 Mio. Frauen). Positiv ist der Trend indes bei legalen Suchtmitteln: Seit 2011 ist der Alkohol- und Tabakkonsum bei 15- bis 16-jährigen europäischen Schülern rückläufig.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.06.2017)