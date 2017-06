Entwarnung am Kölner Flughafen: Drei Männer kommen frei

Entwarnung nach der außerplanmäßigen Zwischenlandung eines Flugzeugs wegen angeblicher Gespräche von Passagieren über terroristische Themen: Die drei tatverdächtigen Männer kommen auf freien Fuß. Das teilte ein Sprecher der Kölner Polizei am Sonntag mit. "Wir gehen derzeit davon aus, dass eine reale Gefahrenlage nicht bestanden hat", sagte der Sprecher.

Der Terror-Verdacht gegen drei Männer, die nach einer außerplanmäßigen Landung einer Easyjet-Maschine auf dem Flughafen Köln-Bonn von der Polizei festgenommen worden sind, ist offenbar ausgeräumt. Nach Polizeiangaben vom Sonntag wurde weder in der Maschine, noch in einem Rucksack, der einem der Männer gehört haben soll, Sprengstoff gefunden.

Keine Sprengmittel gefunden

"Es haben sich keinerlei Erkenntnisse zu Sprengmitteln ergeben", sagte ein Polizeisprecher. Bei den drei Männern, die die Polizei in Gewahrsam genommen habe, handle es sich um britische Bürger im Alter von 31, 38 und 48 Jahren. Ihre Vernehmung dauerte noch an. Ob und gegebenenfalls wann sie einem Haftrichter vorgeführt würden, sei noch nicht entschieden.

Am Samstag gegen 18.00 Uhr war eine Maschine der Fluggesellschaft Easyjet mit 151 Passagieren an Bord außerplanmäßig in Köln-Bonn gelandet. Dort verließen die Fluggäste und Bordcrew über Notrurschen die Maschine. Sie befand sich auf dem Weg vom slowenischen Ljubljana nach London. Grund für die ungeplante Zwischenlandung war, dass Passagiere das Bordpersonal davon informierten, dass die drei Männer sich über "terroristische Inhalte" unterhalten haben sollen.

Inzwischen wurde die Maschine nach Polizeiangaben wieder freigegeben. Der Großteil der Passagiere soll noch am Nachmittag zum ursprünglichen Bestimmungsort London weiterfliegen. Der Flugbetrieb sei wegen des Vorfalls über mehrere Stunden massiv beeinträchtigt gewesen. Am Sonntag laufe er wieder alles normal, wie der Airport mitteilte.

