Vorerst sechs Tote bei Brand in Londoner Hochhaus

Im Zentrum von London steht seit der Nacht auf Mittwoch ein 27-stöckiges Hochhaus in Flammen. Die Feuerwehr ging in der Früh von mehreren Todesopfern aus. Die Polizei bestätigte gegen Mittag vorerst sechs Todesfälle. Die Zahl der Toten dürfte aber noch steigen, teilte die Polizei am Mittwoch über Twitter mit. "Das Gebäude zu groß und komplex", sagte Feuerwehrchef Dany Cotton in der Früh.

Das Grenfell Tower im Westen der britischen Hauptstadt brannte vom zweiten bis zum 27. Stock, hieß es. Die Feuerwehr war eigenen Angaben zufolge mit 200 Leuten und 40 Löschfahrzeugen im Einsatz. Die Brandursache ist weiterhin unklar. Die Polizei erklärte, es würden mehrere Menschen wegen Rauchvergiftung behandelt. Es soll aktuellen Berichten zufolge mindestens 50 Verletzte geben, die in fünf umliegende Spitäler gebracht wurden.

Bürgermeister Sadiq Khan sagte, die Frage des Brandschutzes in Londoner Hochhäusern werde untersucht werden müssen. Einige Bewohner hatten berichtet, sie seien angewiesen worden, sie sollten im Fall eines Feuers in ihren Wohnungen bleiben Das ist übrigens auch in Österreich in solchen Fällen - bei regelkonformen Brandschutzvorrichtungen des betreffenden Gebäudes - die Empfehlung der Feuerwehr. In London gebe es sehr viele Hochhäuser, "und wir können nicht dulden, dass die Sicherheit von Menschen durch fragwürdige Anweisungen gefährdet wird, oder, falls wirklich zutrifft, was angedeutet wurde, dass Hochhäuser nicht ordnungsgemäß gewartet und betreut werden", sagte Khan der BBC.

Schließen Flammen schlagen aus dem Hochhaus. – (c) Reuters

Handylichter als Signal an Retter

Die Londoner Feuerwehr war nach eigenen Angaben nach wenigen Minuten bei dem brennenden Hochhaus. Der erste Notruf sei am Mittwoch um 00.54 Uhr eingegangen, teilte die Feuerwehr auf Facebook mit. Die ersten Löschtrupps seien in weniger als sechs Minuten an Ort und Stelle gewesen.

Augenzeugen berichteten von Schreien. Menschen seien aus dem brennenden Gebäude gesprungen, bestätigt ist das allerdings nicht. Viele Menschen seien verzweifelt an den Fenstern gestanden und hätten um ihr Leben geschrien. Manche hätten versucht, per Mobiltelefon Hilfe zu holen oder mit Taschenlampen auf sich aufmerksam zu machen, wie Nachbarn britischen Medien berichteten. Hunderte Menschen sollen in Sicherheit gebracht worden sein.

Brand in Hochhaus: Schwarze Rauchwolken über London

"Wir konnten nichts tun. Ich habe viele Leute gesehen, die mit Leintüchern am Fenster standen. Meine Freunde haben beobachtet, wie Menschen weit oben aus den Fenstern gesprungen sind", sagte eine Augenzeugin. Das ganz Gebäude habe in relativ kurzer Zeit in Flammen gestanden, sagte die Frau am Mittwoch in London.

Die Menschen in den oberen Etagen saßen in der Falle, wie ein Augenzeuge namens Daniel der BBC schildert. "Sie sind verbrannt", sagt Daniel. "Ich habe es mit eigenen Augen gesehen." Er hat auch gesehen, wie Menschen aus dem brennenden Gebäude sprangen, vermutlich ins Verderben.

Unter den Überlebenden ist der 55-jährige Eddie aus der 16. Etage. Er wurde mitten in der Nacht vom Brandschutzmelder der Nachbarn aus dem Bett geschreckt. Er hörte, wie die Nachbarn "Fire! Fire!" riefen. Als er die Tür öffnete, schlugen ihm schon Rauchschwaden entgegen. Irgendwie hat Eddie es nach draußen geschafft, wo er jetzt mit T-Shirt, Shorts und Turnschuhen steht, ein feuchtes Handtuch über die Schultern geworfen, das er geistesgegenwärtig noch mit auf die Flucht genommen hatte.

Nachbarschaftsinitiative hatte auf Mängel aufmerksam gemacht

Eddie ist überzeugt, dass es "eine Menge Leute nicht nach draußen geschafft haben". Das macht ihn wütend. Eddie gehört zu der Nachbarschaftsinitiative, die schon vor Jahren über einen Internet-Blog vor der Brandgefahr in dem 1974 errichteten und zuletzt umfassend renovierten Gebäude gewarnt habe. Es müsse wohl erst eine "Brandkatastrophe" eintreten, bevor die Eigentümer "zur Verantwortung gezogen" werden, hieß es da. Einige Stunden nach dem Großbrand im Grenfell Tower ist die Opferbilanz der Feuerwehr noch ungenau - sie spricht von mehreren Toten und mindestens 50 Verletzten.

Nach Angaben des Stadtbezirks Royal Borough of Kensington and Chelsea sind in dem Hochhaus 120 Wohnungen. Es wurde 1974 errichtet und umfassend modernisiert.

