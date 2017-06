Pfarrer sitzt im Aargau wegen Kindesmissbrauchs in U-Haft

Ein reformierter Pfarrer ist im Kanton Aargau wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch von Kindern verhaftet worden. Der 68-jährige Beschuldigte sitzt seit Ende März in Untersuchungshaft. Er legte ein Teilgeständnis ab.

Der Verhaftete war in diversen reformierten Kirchengemeinden in den Kantonen Aargau, Solothurn und Schwyz tätig. Das sagte Elisabeth Strebel, Mediensprecherin der Aargauer Staatsanwaltschaft, am Freitag auf Anfrage. Sie bestätigte einen entsprechenden Bericht der Sendung "Schweiz aktuell" von Fernsehen SRF.

Es gebe Hinweise, dass es während mehreren Jahren zu sexuellen Übergriffen gekommen sei. Auch bestünden weitere berufliche Bezugspunkte mit Kindern, die es abzuklären gelte, sagte Strebel. Der Beschuldigte habe ein Teilgeständnis abgelegt. Das Strafverfahren sei nach der Anzeige eines Betroffenen eingeleitet worden.

(APA/sda)