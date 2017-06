Mindestens 39 Tote bei Waldbrand in Portugal

Die Zahl der Todesopfer bei einem Waldbrand in Portugal hat sich von 19 auf mindestens 24 und nun auf 39 erhöht. Das teilte die portugiesische Regierung am Sonntag mit. Das Feuer war in der Region Leiria im Zentrum des Landes ausgebrochen. Die meisten Opfer starben demnach in ihren Autos, als das Feuer ihnen den Weg abschnitt. Ministerpräsident Antonio Costa sprach von einer "furchtbaren Tragödie".

Der Waldbrand war am Samstagnachmittag ausgebrochen und hatte sich mit rasender Geschwindigkeit in vier Richtungen ausgebreitet. Laut Gomes sind mehrere Dörfer betroffen, das Ausmaß der Schäden sei jedoch noch unbekannt. In Portugal herrschten am Samstag Temperaturen von teilweise über 40 Grad Celsius.

(APA/AFP)